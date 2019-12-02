تداول 2100 حاوية بمحطة ميناء بورسعيد

قال عادل إسماعيل، مدير إدارة التحكم والسيطرة بمحطة ميناء شرق بورسعيد، في بيان ملاحي، اليوم الاثنين، إن رصيف المحطة استقبل 3 سفن عملاقة من خطوط ملاحية عالمية مختلفة.

وأشار إلى تداول 2100 حاوية متعددة حمولتها.