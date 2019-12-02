 تداول 2100 حاوية بمحطة ميناء بورسعيد - بوابة الشروق
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تداول 2100 حاوية بمحطة ميناء بورسعيد

ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد
محسن عشري
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 8:48 م | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 8:48 م

قال عادل إسماعيل، مدير إدارة التحكم والسيطرة بمحطة ميناء شرق بورسعيد، في بيان ملاحي، اليوم الاثنين، إن رصيف المحطة استقبل 3 سفن عملاقة من خطوط ملاحية عالمية مختلفة.

وأشار إلى تداول 2100 حاوية متعددة حمولتها.


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