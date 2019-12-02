تداول 2100 حاوية بمحطة ميناء بورسعيد

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قال عادل إسماعيل، مدير إدارة التحكم والسيطرة بمحطة ميناء شرق بورسعيد، في بيان ملاحي، اليوم الاثنين، إن رصيف المحطة استقبل 3 سفن عملاقة من خطوط ملاحية عالمية مختلفة.
وأشار إلى تداول 2100 حاوية متعددة حمولتها.