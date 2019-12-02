«الاتفاق الأخضر» الأوروبي يتضمن فرض رسوم على الطائرات والسفن

تكشف المفوضية الأوروبية في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، عن تفاصيل خطة "الاتفاق الأخضر"، والذي يتضمن فرض مزيد من الرسوم على الانبعاثات الصادرة عن خطوط الطيران والسفن، بحسب ما ذكرته صحيفة "دير شتاندارد" النمساوية عن مسودة الخطة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج"، اليوم الاثنين، نقلا عن الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي يبحث أيضا ما إذا كان سيتم تطبيق قواعد وثيقة الانبعاثات الكربونية على الشاحنات.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم طرق على السيارات الخاصة، بحسب حجم السيارة.

وتأتي الخطة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون داخل التكتل بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، وأن يصبح الاتحاد "محايدا مناخيا" بحلول عام 2050.