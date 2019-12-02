 «الاتفاق الأخضر» الأوروبي يتضمن فرض رسوم على الطائرات والسفن - بوابة الشروق
الإثنين 2 ديسمبر 2019 1:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

«الاتفاق الأخضر» الأوروبي يتضمن فرض رسوم على الطائرات والسفن

د ب أ
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 11:39 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 11:39 ص

تكشف المفوضية الأوروبية في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، عن تفاصيل خطة "الاتفاق الأخضر"، والذي يتضمن فرض مزيد من الرسوم على الانبعاثات الصادرة عن خطوط الطيران والسفن، بحسب ما ذكرته صحيفة "دير شتاندارد" النمساوية عن مسودة الخطة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج"، اليوم الاثنين، نقلا عن الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي يبحث أيضا ما إذا كان سيتم تطبيق قواعد وثيقة الانبعاثات الكربونية على الشاحنات.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم طرق على السيارات الخاصة، بحسب حجم السيارة.

وتأتي الخطة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون داخل التكتل بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، وأن يصبح الاتحاد "محايدا مناخيا" بحلول عام 2050.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك