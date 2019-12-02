ينوي عمرو فهمي، الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ،الترشح على منصب رئاسة الكاف في الانتخابات المقبلة، وذلك وفقًا لتقارير صحفية إفريقية.

وأشار موقع فوت أفريك إلى أن عمرو فهمي الذي تمت إقالته في إبريل الماضي ينوي دخول معترك المرحلة الانتخابية المقبلة في الكاف، مستغلًا بعض الأزمات في الاتحاد التي جرت في الفترة الماضية، والتي أدت لتعيين السنغالية فاطمة سامورا، أمين عام الفيفا مندوبًا عن الاتحاد الدولي للإشراف على العمل داخل أروقة الكاف.

وأفادت التقارير وفقا لأقارب عمرو فهمي فهو يعمل بنشاط للذهاب إلى صناديق الاقتراع في عام 2021.، حيث نقلت عنهم :"إنه يفكر جديا في ترشيحه للجمعية العامة الانتخابية المقبلة في عام 2021".

يُذكر أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي كان قد قرر إقالة عمرو فهمي من منصبه في شهر إبريل الماضي، فيما رد الأخير على ذلك القرار بوجود بعض الأمور التي تحوم حولها شبهات الفساد داخل الكاف.