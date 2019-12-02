«دينية النواب»: دعوة وزير الآثار ومحافظ القاهرة لاجتماع لمناقشة تجديد مسجد «الخازندارة»

اللجنة تقرر تشكيل وفد لإجراء زيارة ميدانية للمسجد للوقوف على أوضاعه الراهنة





عقدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الاثنين، ناقشت فيه طلب إحاطة من النائب مارجريت عازر بشأن أعمال الصيانة والتجديد والترميم لمسجد الخازندارة بمنطقة شبرا نظرًا لأهميته التاريخية.

وانتهت اللجنة في الاجتماع، برئاسة رئيس اللجنة أسامة العبد، إلى إصدار توصية، بتشكيل وفد من أعضاء اللجنة، وإجراء زيارة ميدانية إلى المسجد - موضوع طلب الإحاطة - لدراسة وبحث أوضاعه الراهنة.

واتفق نواب اللجنة على دعوة وزير الآثار ومحافظ القاهرة ورئيس الساحل وممثلين عن وزارة الداخلية، للمشاركة في الزيارة، وكذلك للمشاركة في اجتماع لاحق، من أجل استكمال مناقشة الموضوع، والاتفاق على إجراءات محددة، وذلك نظرًا لما يحظى به المسجد من مكانة تاريخية ودينية، وموقع متميز.

وقالت النائبة مارجريت عاز، في طلب الإحاطة، إن المسجد بمثابة تحفة معمارية، وقد تم تسجيله كأثر من الآثار الإسلامية والدينية المهمة، علمًا بأنه كان يستضيف كلية أصول الدين في بداية إنشاء الأزهر الشريف، وهي الكلية التي كانت واحدة من ثلاث كليات استهل بها الأزهر الشريف جامعته عام 1912.

كما ذكرت أنه يقع بالقرب من السيدة خديجة وكنيسة سانت تريزا الأثرية للأقباط الكاثوليك.

وبدوره، قال رئيس اللجنة أسامة العبد: «بالإضافة إلى توصيات اللجنة، ما زالت المناقشة مفتوحة حول طلب الإحاطة وسيتم استكمالها في اجتماع لاحق بحضور وزير الآثار ومحافظ القاهرة ورئيس الحي الذي يقع به المسجد، وممثلي وزارة الداخلية».