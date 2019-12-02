الجيش الليبي: اتفاقية «الوفاق» مع تركيا باطلة‎

اعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن توقيع حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج على مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع تركيا باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.

وحذرت القيادة العامة، في بيان اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر المتوسط من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها وتحقيق أطماعها في المنطقة، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية.

وأكد البيان أن تركيا أصبحت طرفا مباشر يهدد مصالح الشعب الليبي في قيام الدولة من خلال تهريبها لكافة أنواع الأسلحة لصالح المجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة بالإضافة إلى تهديدها لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات المنطقة الاقتصادية بحوض البحر المتوسط.

إلى ذلك، أكدت القيادة العامة للجيش الليبي أن الصراع على المنطقة الاقتصادية سيهدد السلم والأمن الدوليين ويستوجب تدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط لمواجهة الأطماع التركية وكبح جماحها وحلمها القديم في استعادة نفوذها.

وفي سياق متصل، طلب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس من السفير الليبي لدى اليونان تقديم نسخة من الاتفاق الذي وقعته حكومة طرابلس مع تركيا حول الحدود البحرية وذلك بحلول 5 ديسمبر.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أنه في حالة عدم تسليم الدبلوماسي الليبي للوثيقة خلال الوقت المطلوب، فإنه يخاطر بالطرد من البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية القول إنه يبدو أن المحادثات بين أنقرة وطرابلس لإنشاء حدود بحرية قد بدأت بالفعل في شهر يوليو وأن الجانب اليوناني "لم يفاجأ".

وأضافت المصادر أن هناك دلائل تشير إلى أن مذكرة التفاهم توضح بطريقة عامة أن كلا الطرفين سيعملان على تعيين المناطق البحرية، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.