توفى قائد الأوركسترا السيمفونى في هولندا، ماريس جانسونز، عن عمر ناهز الـ76 عاما.

ووُلد يانسون في الاتحاد السوفيتي ودرس في معهد لينينغراد (سان بطرسبرغ الآن)، وهو من مواليد مدينة ريغا التي احتلتها ألمانيا عام 1943، في ما يُعرف الآن باسم لاتفيا بصفته نجلًا لوالد موصل وأم مغنية للأوبرا.

انتقل "جانسونز" إلى النمسا في عام 1969 ودرس السلوك مع هانز سواروفسكي في أكاديمية الموسيقى والفنون الاستعراضية في فيينا ومع هربرت فون كاراجان في "سالزبورج".. كان قائدًا رئيسيًا في بيتسبيرج من عام 1997 إلى عام 2004، وظهر بانتظام في مهرجان سالزبورج، وفي عامي 2006 و2012، أقام حفل فيينا للأوركسترا فيلهارمونيك في جميع أنحاء العالم.

غادر "أوركسترا بيتسبيرج" ليصبح القائد الرئيسي للكونسرتجيبو الملكي، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2015. ويعود الفضل "لجانسونز" إلى رفع مستوى سمعة أوسلو الفيلهارمونية من خلال التسجيلات والجولات الدولية خلال فترة 23 عامًا كمدير موسيقى.