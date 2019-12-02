قطاع الصناعات التحويلية في الصين يسجل أقوى نمو منذ ديسمبر2016







سجل نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين نموا بوتيرة معتدلة في نوفمبر الماضى، وهوأقوى معدل نمو له منذ ديسمبر عام 2016وفق ما أظهرته بيانات مؤسسة "آي. إتش. إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية، ومقرها لندن، اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر"كاشين"المجمع لنشاط القطاع الخاص بصورة طفيفة ليسجل 51.8 نقطة خلال نوفمبر، مقابل 51.7 نقطة في أكتوبر، وتظهر هذه القراءة تحسنا للشهر الرابع على التوالي، وهو المعدل الأقوى منذ ديسمبر 2016.

ووفقا لمسح رسمي، نشرت نتائجه فى نهاية الأسبوع، عاد قطاع الصناعات التحويلية إلى النمو خلال نوفمبر، وسجل مؤشر "كاشين" 52.2 نقطة مقابل 49.3 نقطة في الشهر السابق، وسجل قطاع الصناعات غير التحويلية خلال نفس الفترة 54.4 نقطة مقابل 52.8 نقطة.

وتعززت النتائج الأخيرة بفضل ارتفاع آخر فى عدد الشركات الجديدة التى أسسها رجال الأعمال الصينيين.

وأشار المسح الذي أجرته مؤسسة"كاشين" إلى أنه بفضل تزايد الطلب الخارجي، ارتفع حجم الصادرات للشهر الثانى على التوالي.

وبصورة عامة يتوقع منتجو السلع الصينية زيادة فى حجم الانتاج خلال العام المقبل، على الرغم من تراجع الثقة للشهر الخامس على التوالي، وسط حالة من القلق بشأن تطبيق سياسات أشد صرامة خاصة بالبيئة.