بيانات اقتصادية: تراجع غير مسبوق بمبيعات التجزئة في هونج كونج خلال أكتوبر الماضي

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كشفت بيانات اقتصادية أن مبيعات التجزئة في هونج كونج تعرضت لتراجع غير مسبوق في أكتوبر الماضي، في ظل الاضطرابات السياسية المستمرة بالمدينة منذ قرابة ستة أشهر.

وذكر بيان حكومي أن مبيعات التجزئة تراجعت من حيث القيمة بنسبة 24.3% في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح البيان أن مبيعات التجزئة تراجعت من حيث الحجم بنسبة 26.2%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية في هونج كونج بول تشان قوله لنواب البرلمان إنه يتوقع أن تتعرض المدينة خلال العام المالي الجاري لأول عجز في الميزانية منذ مطلع 2000.

وأوضح أن الاضطرابات السياسية أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي في هونج كونج بنسبة 2% هذا العام.