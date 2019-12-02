أكد الأسباني، سيرجي روبيرتو، ظهير نادي برشلونة، أن فريقه واجه الصعوبات في أول 25 دقيقة من مباراة أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أن الفوز جاء نتيجة عمل جماعي من الفريق ككل.

ونجح فريق برشلونة الإسباني، في حسم قمة "واندا ميتروبوليتانو" بالفوز على غريمه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف متأخر سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 85.

وقال روبيرتو عقب اللقاء، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: «في أول 25 دقيقة واجهنا العديد من الصعوبات، ضغطوا كثيرا وخسرنا بعض الكرات، كانت لديهم فرصتان سانحتان للتهديف وكانت لدينا فرصة على العارضة، في الشوط الثاني سيطرنا أكثر على المباراة».

وأضاف: «خلقنا العديد من الفرص، أتلتيكو مدريد كان يريد الحسم في بداية المباراة، كنا نعرف أنهم سيضغطوننا كثيرا، كان علينا أن ننتشر بصورة أكبر».

وأردف: «أظن أن الفوز هو عمل كل الفريق، صحيح أن شتيجن تصدى للعديد من الكرات، كان هذا ممتازا، وليو حسم العديد من الكرات، ولكن هذا هو عمل الفريق، نتعلم العديد من الأمور خلال المباريات».

وأوضح: «عانينا في أول المباراة هذا هو الدوري، وهذه هي المباريات في مثل هذه الملاعب، الموسم لا يزال طويلا، ليس فقط ريال مدريد، هناك إشبيلية وأتلتيكو والعديد من الفرق التي ستواصل للنهاية».