 مصرع 17 شخصا في حادث انقلاب حافلة بالمغرب - بوابة الشروق
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مصرع 17 شخصا في حادث انقلاب حافلة بالمغرب

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 2:20 م | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 2:20 م

لقى 17 شخصا مصرعهم، مساء الاثنين، في حادث انقلاب حافلة بالمغرب، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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