مصرع 17 شخصا في حادث انقلاب حافلة بالمغرب

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لقى 17 شخصا مصرعهم، مساء الاثنين، في حادث انقلاب حافلة بالمغرب، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.