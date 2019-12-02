أحمد هيكل: نوفر ملياري دولار لمصر سنويا

قال المهندس أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، إن معمل تكرير البترول بمسطرد يعمل بكامل طاقته حاليًا، مشيرًا إلى أنه يوفر ملياري دولار سنويًا للدولة.

وأكد «هيكل» ـ خلال الاحتفالية الرابعة للإعلان عن المنح الدراسية التي تقدمها الشركة المصرية لتكرير البترول- أن الشركة تجري عمليات جراحية دقيقة للأطفال في مستشفيات منطقة المشروع.

وأشار إلى سعادته ببرنامج المنح الدراسية للطلاب والطالبات واستكمال البعض دراستهم في الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى برنامج نظارتي لتعزيز رؤية الطلاب.

ونوه عن برنامج لمساعدة المؤسسات الخيرية، مضيفًا أنه مدين لجمعية النور والأمل التي اسسسها والديه عام 1954.

وتوجه برسالتين الأولى أن القطاع الخاص قادر على دعم الاقتصاد والدليل على ذلك مشروع المصرية للتكرير بقيمة 4.4 مليار دولار، والثانية للطلاب الحاصلين على منح دراسية بأنه عندما تعطي الفرصة لطلاب بالدراسة في أماكن متميزة يذهبوا ويتفوقوا لمراحل كبيرة، مضيفًا: "على الطلاب الحاصلين على المنح أن يثبتوا جديتهم في الدراسة ويقنعوا الشركة في الاستمرار في دعمهم".