الحكومة السويسرية: إنتاج عملة فضية بقيمة 20 فرنك ووضع صورة روجر فيدرر عليها

قالت الحكومة السويسرية إنها ستنتج عملة فضية بقيمة 20 فرنك، وستضع عليها صورة روجر فيدرر في تكريم يجسد مسيرته الحافلة.

وقالت الحكومة السويسرية إن هذه المرة الأولى التي تضع فيها صورة شخص حي على عملة تذكارية ، وستوضع صورة فيدرر على عملة معدنية بقيمة 50 فرنك أيضًا العام المقبل.

وأشارت إلى أن أسطورة بطولات التنس الكبرى جراند سلام، الفائز بها 20 مرة، هو "أنجح رياضي فردي سويسري، وهو سفير مثالي للبلاد".

وأضافت أنها قد تصدر 95 ألف قطعة، بتكلفة 30 مليون فرنك سويسري، وستكون متاحة في يناير المقبل ، وسيظهر فيدرر على العملة المعدنية، وهو يلعب ضربة خلفية بيد واحدة ، وسيكون لعملة الخمسين فرنك تصميم مختلف.