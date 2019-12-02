بوركينا فاسو تشن عملية عسكرية بعد الهجوم على كنيسة

قالت السلطات في بوركينافاسو، إن القوات الأمنية شنت عملية بحث عسكرية، عقب مقتل 14 شخصا في " هجوم وحشي" على كنيسة للبروتستانت شرقي البلاد.

وقال حاكم منطقة كوموندجاري في بيان إن أفراد قوات الأمن يعملون على التأكد من أنه تم إنقاذ جميع المصابين.

وأضاف أنه طُلب من السكان في بلدة هانتوكورا، حيث وقع الهجوم، توخي الحذر.

قال رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري في تغريدة" "أدين الهجوم الوحشي على كنيسة هانتوكورا للبروتستانت في مقاطعة فوتوري، والذي خلف 14 قتيلا وعدة جرحى".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

ووقع الهجوم بالقرب من حدود بوركينا فاسو، الواقعة في غرب افريقيا، مع النيجر، وهي منطقة مضطربة حيث تنشط العديد من الجماعات المتطرفة حاليا.

وكان مسلحون اقتحموا في مايو الماضي كنيسة كاثوليكية في دابلو، وهي منطقة ريفية تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال بلدة كايا في شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.