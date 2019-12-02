مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة الزمالك خلفا لميتشو

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق الأبيض بالفترة المقبلة، وذلك بعد إقالة الصربي ميتشو.

وكان قرر مرتضى منصور ومجلس إدارة القلعة البيضاء، مساء اليوم الإثنين، إقالة ميتشو من تدريب الزمالك، بعد الخسارة القاسية أمام مازيمبي الكونغولي 3 – 0، في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت بوابة الشروق من خلال مصادرها داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون دخل في مفاوضات جادة مع مسؤولي النادي الأبيض خلال الساعات الأخيرة، تمهيدًا لتوليه القيادة الفنية للفريق.

جدير بالذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون، قاد الغريم الأهلي في الموسم الماضي، وقاده للصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2018، قبل خسارة اللقب لصالح الترجي التونسي.