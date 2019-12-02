آلاف المحتجين يتجمعون في حي الأعمال بهونج كونج

تجمع آلاف الموظفين في حي الأعمال في هونج كونج، اليوم الاثنين، للمرة الأولى في أسبوع من الاحتجاجات في وقت الغداء لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية بعد فوزها المدوي في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي في المدينة التي تحكمها الصين.

وقبل يوم لجأت الشرطة مرة أخرى إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين أثناء مسيرتهم إلى الواجهة البحرية في منطقة كولون، بعدما توجهوا إلى القنصلية الأمريكية للتعبير عن امتنانهم لدعم واشنطن للاحتجاجات، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ولم تحدث مثل هذه المواجهات خلال المسيرة التي استمرت ساعتين في حي الأعمال اليوم، إذ عاد بعض الموظفين إلى مكاتبهم بعد مظاهرة لإبداء التضامن، وقال آخرون إنهم سيضربون لمدة خمسة أيام كاملة.

واجتذبت الاحتجاجات على مدى الأشهر الستة الماضية مجموعة واسعة من أطياف المجتمع في هونج كونج من الطلاب إلى المتقاعدين بل وحتى الموظفين الذين أغلقوا الطرق في بعض الأحيان خلال الأسابيع الماضية مما أدى إلى مواجهات مع الشرطة.