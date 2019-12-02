 وفاة أمريكي بسبب فخ أعده لحماية منزله من اللصوص - بوابة الشروق
الإثنين 2 ديسمبر 2019 11:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

وفاة أمريكي بسبب فخ أعده لحماية منزله من اللصوص

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 10:44 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 10:44 ص

لقى مواطن أمريكى يبلغ من العمر 65 عاما مصرعه متأثرا بجراحه بسبب فخ كان قد زود به باب منزله لحمايته من المتطفلين واللصوص.

وكان الرجل ويدعى "رونالد كير" وهو من مدينة فان بورين في ولاية مين قد زود الفخ بمسدس ينطلق تلقائيا عند محاولة أي غريب دخول المنزل لكن المسدس انطلق لسبب ما مما أدى لإصابته ووفاته متأثرا بجراحه.

وقالت شرطة المدينة إنها تلقت اتصالا من كير يبلغها فيه بأنه أصيب بطلق ناري وبعد وصولها وجدت أن باب المنزل مزود بمسدس ينطلق في حال محاولة أي شخص دخول المنزل، وتم العثور على كير وقد أصيب بالطلق الناري لكنه توفى في وقت لاحق في المستشفى.

جدير بالذكر أنه من المعتاد أن يقوم ملاك المنازل بوضع مثل هذا الفخ لحماية منازلهم لكنه يعتبر إجراء غير قانوني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك