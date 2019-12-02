الإفراج عن مساعد لبرلسكوني بعد قضاء فترة من عقوبته لإدانته بالتواطؤ مع المافيا

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أفادت تقارير اليوم الاثنين أنه من المقرر الإفراج عن أحد أكثر المساعدين الموثوق بهم لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بعد قضاء عقوبة لصلاته بالمافيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) وغيرها من وسائل الإعلام الإيطالية أن مارسيلو ديلوتري /78 عاما/ لن يعود محتجزا رهن الإقامة الجبرية في ميلانو ابتداء من غد الثلاثاء.

وسجن ديلوتري الذي ساعد برلسكوني في دخول المعترك السياسي في الفترة من 1993 – 1994، لسبع سنوات في عام 2014 لوجود صلات بالمافيا الصقلية "كوسا نوسترا".

وجاري الإفراج عنه قبل نهاية المدة، حيث أنه من الشائع في إيطاليا إطلاق سراح السجناء مبكرا استنادا إلى عوامل من بينها حسن السير والسلوك.

وفي يوليو 2018، غادر ديلوتري السجن ووضع قيد الإقامة الجبرية لتدهور صحته. وأقر القضاة بأنه يعاني من مرض خطير بالقلب .

كان ديلوتري المولود في باليرمو شريكا تجاريا وصديقا لبرلسكوني منذ سبعينات القرن الماضي. وبين 1996 و2013، كان نائبا عن حزب فورزا إيطاليا المنتمي إليه برلسكوني وعن حزب شعب الحرية.

ولايزال متورطا في قضية جنائية أخرى على صلة بالمافيا.

وفي إبريل 208، حكم عليه بالسجن 12 عاما بناء على مزاعم بمشاركته في مفاوضات سرية بين كوسا نوسترا والدولة الإيطالية في أوائل تسعينات القرن الماضي. وهناك جلسات استئناف جارية في هذا الشأن.

وتمت دعوة برلسكوني الشهر الماضي للإدلاء بشهادته كشاهد نفي في جلسات الاستئناف ولكنه رفض التحدث أمام المحكمة ومارسه حقه في التزام الصمت.