محافظ المنيا يتفقد إدارات ومكاتب الديوان العام ويستمع لطلبات المواطنين

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة؛ لمتابعة آلية سير العمل والتعرف على المشكلات والمعوقات للوقوف عليها ومحاولة تذليلها، وكذلك مناقشة المقترحات لتطوير مستوى العمل والأداء.

أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتا إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووجه المحافظ بالعمل على استبدال النظام الورقي في الحفظ، من خلال ميكنة معظم الإدارات وبخاصة التي تتعامل مع الوثائق والمستندات الهامة.

استمع المحافظ -خلال جولته بالديوان العام- لعدد من المواطنين المترددين على إدارة خدمة المواطنين، ووجه ببحث وحل مشاكلهم والتنسيق مع المديريات الخدمية لمتابعة وحل كل طلبات المواطنين.