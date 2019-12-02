الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعين قيادة جديدة مع تصاعد التوتر بشأن إيران

تولى الدبلوماسي الأرجنتيني رافايال جروسي، اليوم الاثنين، رسميا منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلفا للياباني الراحل يوكيا أمانو.

ومن المتوقع أن يشغل ملف برنامج إيران النووي الحيّز الأكبر في مهمته.

وجروسي، سفير الأرجنتين السابق في الوكالة، يعد أول مدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أمريكا الجنوبية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وشغل جروسي مناصب رفيعة في الوكالة بين عامي 2010 و2013، ما وضعه على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين حينما تكثفت المفاوضات الدولية حول الأنشطة النووية لإيران.

وقال السفير الفرنسي السابق لدى طهران فرانسوا نیکولاد إنّ جروسي سيكون بوسعه الاستفادة من "خبرة كبيرة في مسائل الانتشار النووي"، متابعا: "هو شخص ذو كفاءة عالية جدا في المجال النووي".

ويتولى جروسي منصبه وسط أزمة متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني.

والوكالة الدولية مكلّفة بمراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت في العام 2015 وتبدو على شفا الانهيار.

ودون ذكر إيران بالاسم، أشاد جروسي في أول خطاب له أمام الدول الأعضاء في الوكالة اليوم بـ "نظام التفتيش الدقيق وغير المتحيز" الذي تقوم به الوكالة.

وأكّد انه "لا أحد يستطيع أن يفعل ما يمكننا القيام به، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يقدم هذا التأكيد الموثوق بأنه لا أحد يحوّل المواد النووية لصنع أسلحة نووية".

والجمعة المقبلة، يجتمع دبلوماسيون من إيران والأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، في فيينا لمناقشة سبل المضي قدماً في الاتفاق النووي.