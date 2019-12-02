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أشاد مدرب فريق أستون فيلا دين سميث بالأداء الذي قدمه اللاعب محمود حسن تريزيجيه في مباراة اليوم أمام فريق مانشستر يونايتد، وذلك في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك تريزيجيه في تعادل فريقه، أمام مانشتسر يونايتد، في الجولة الرابعة عشرة، كبديل في الدقيقة 18 بعد تعرض زميله أنور الغازي للإصابة.

وقال دين سميث في تصريحات نشرتها شبكة "برمنجهام ميل" الإنجليزية: "لقد تعرض أنور الغازي لإصابة في الركبة، من السابق لأوانه الحديث عن درجة الإصابة، سنرى عندما يخضع لفحص طبي".

وأضاف: "قررت إخراج أنور الغازي واستبداله بتريزيجيه لأنه يُعد استبدال لاعب بآخر مثله، نعم لقد افتقدنا غازي لأنه كان يلعب جيدًا بالنسبة لنا وسجل في الأسبوع الماضي وكان يضغط بشكل مميز على مانشستر يونايتد قبل هدف جريليش".

وواصل: "خسارة الغازي خيبة أمل بالنسبة لنا، ولكن لدينا تريزيجيه، لدينا لاعب دولي ذو مستوى عالِ أيضًا".

واختتم: "لقد دفعت بتريزيجيه واشترك في المباراة وأدى المهمة التي كنت أتوقعها منه".