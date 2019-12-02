صحيفة ألمانية تحذر من أي مساحة تسامح مع جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال

قالت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" معلقة على العنف الجنسي إزاء الأطفال في ألمانيا، إن هناك مشكلة رئيسية تواجه المحققين في جرائم هذا النوع من العنف، وهي "صفحات الإنترنت التي لا يستطيع المحققون الوصول إليها بسهولة".

وأوضحت الصحيفة الألمانية في عدد يوم غد الثلاثاء أن مرتكبي جرائم العنف الجنسي "يطلبون أدلة ثقة"، ممن يريد تصفح مواقعهم "بحيث لا يستطيع أي شخص دخول هذه المواقع إلا إذا قدم هو نفسه مواد إباحية".

تابعت الصحيفة: "لذلك هناك نقاش بين وزراء العدل بالولايات الألمانية بشأن ما إذا كان من حق الجهات التابعة للدولة اصطناع مثل هذه الصور".

وقالت الصحيفة إن من حق دولة القانون من ناحية المبدأ الاستفادة من مثل هذه المعلومات "ومن الأفضل أن يتوفر في سبيل ذلك أساسي قانوني".

ورأت الصحيفة أنه "مما يحسم الأمور لصالح المواجهة الناجحة لجرائم التحرش الجنسي في الكنائس والجمعيات، إضافة إلى الوسط العائلي، هو أن يتتبع المحققون فعلا أي خيوط جادة".

وحذرت الصحيفة من السماح بأي مساحة من التسامح مع هذه الجرائم.