محافظ الجيزة يعلن فوز 1444 متقدما بقرعة الجبانات

أجرت محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، القرعة الخاصة بتحديد المواطنين الفائزين بالحصول على قطع أرض فضاء "متخللات" بغرض إقامة مدافن عليها بطريق الفيوم بمساحات تتراوح بين (8م-80م2) لقاطني محافظة الجيزة، وذلك بنظام حق الانتفاع.

وقال محافظ الجيزة أحمد راشد- في تصريح اليوم- إنه تم إجراء قرعة علنية إلكترونية للمواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة، وذلك نظراً لزيادة عدد المتقدمين عن عدد القطع المطروحة، حيث تقدم للحصول حوالي 2545 مواطنا، وقد بلغ عدد الفائزين بالجبانات 1444 متقدما.

وأوضح راشد أن طرق السداد سوف تتم من خلال سداد 25% من قيمة حق الانتفاع (كدفعة حجز) والقيمة الباقية يتم سدادها فوراً عند التخصيص وتأمين قيمته 2,5% من إجمالي القيمة المستحقة كمقابل حق الانتفاع يسدد عند الاستلام.

وأشار إلى أنه يجب على المنتفع مراعاة شروط بناء الجبانة المنصوص عليها في لائحة العمل بالجبانات، ويتم مصادرة التأمين في حالة عدم الالتزام بشروط البناء أو عدم إزالة المخلفات الناتجة عن الحفر والبناء.

ولفت إلى أنه سيتم استخراج التراخيص اللازمة للبناء للفائزين من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام على أن يكون الترخيص ساريا لمدة عام كامل.

وأوضح أنه في حالة عدم البناء في المدة المحددة يعرض الأمر على مجلس إدارة مشروع الجبانات، كما يلتزم المنتفع بأن يقوم بالبناء خلال 6 أشهر من تاريخ استلامه قطعة الأرض مع تجديدها لمدة 6 أشهر أخرى كحد أقصى مع مصادرة التأمين، وفي حالة عدم البناء خلال المهلة الثانية يتم سحب الأرض دون إنذار مسبق بعد استصدار قرار سحب، وإعادة تخصيص القطعة من السلطة المختصة لمواطن آخر.

ونوه بأنه على الفائزين في قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة، وذلك لتسديد دفعة الـ 25% من قيمة الجبانة واستكمال إجراءات التخصيص، وذلك قبل يوم 25 ديسمبر الحالي.

وأضاف أنه على المتقدمين في القرعة ولم يحالفهم الحظ في حال رغبتهم في المشاركة في قرعة على 211 قطعة بمساحة 40 مترا وبعض المساحات الأخرى عليهم تقديم طلب بذلك لجهاز الجبانات، وذلك قبل 25 ديسمبر الجاري.