مدرب الامارات: اللاعبون وقعوا في أخطاء عديدة حالت دون الانتصار على قطر

وصف الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات الاول لكرة القدم خسارة فريقه امام المنتخب القطري في ختام مباريات المجموعة الاولى من بطولة خليجي 24 بأنها غير مستحقة وكان بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل .

وودعت الامارات البطولة برصيد ثلاث نقاط من فوز وحيد على اليمن والخسارة امام العراق ثم الخسارة امام الفريق القطري صاحب الارض والجمهور ليحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الاولى، فيما تأهل المنتخب القطري كوصيف المجموعة خلف المنتخب العراقي المتصدر برصيد 7 نقاط .

وقال فان مارفيك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :" أن فريقه أهدى الانتصار للفريق القطري بعدما وقع اللاعبون في العديد من الاخطاء التي حالت دون تحقيق الانتصار وحصد بطاقة العبور الى الدور نصف النهائي".

وانتقد المدرب الهولندي اداء حكم المباراة مشيرا الى انه تغاضى عن طرد سعد الشيب حارس مرمى المنتخب القطري في لقطة ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة الفريق الاماراتي واعتقد ان هذا القرار أثر بشكل واضح على سير المباراة والنتيجة في نهاية المطاف .

وأضاف فان مارفيك حول الغيابات الكثيرة في تشكيلة الفريق قائلا : "لم يشارك معنا خمسة لاعبين مصابين ورغم ذلك سيطرنا على أجزاء من اللقاء، وكان حظنا سيئا في بعض الفرص".

وأشاد فان مارفيك بالفريق القطري مؤكدا انه ودع البطولة امام صاحب الارض والجمهور وقال أن الفريق القطري قوي ويمتلك مجموعة متجانسة من اللاعبين ،وهو احد أفضل الفرق في البطولة ،ونجح مؤخرا في التتويج بطلا لآسيا لأول مرة في تاريخه.

واعترف المدرب الهولندي بأن المباراة كانت قوية ومثيرة من كلا الفريقين وظلت نتيجتها معلقة حتى الدقائق الاخيرة وقد حاولنا ان نحقق الانتصار ونحصد بطاقة التأهل لكن الفريق القطري حسم النتيجة لصالحه باستغلال عامل الخبرة امام فريقنا حديث التكوين والذي يحتاج الى خوض المزيد من المباريات والبطولات لاكتساب الخبرات اللازمة .