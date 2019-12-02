 كريم العراقي: نجحنا في اظهار «شخصيتنا» بالفوز على «نواذيبو» - بوابة الشروق
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كريم العراقي: نجحنا في اظهار «شخصيتنا» بالفوز على «نواذيبو»

إبراهيم سعيد
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 1:19 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 1:19 ص

علق كريم العراقي لاعب المصري على فوز فريقه أمام نواذيبو الموريتاني أمس الأحد، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وانتصر المصري خارج ملعبه أمس، على نواذيبو الموريتاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي يتواجد بها بيراميدز وإينوجو أيضًا.

وقال العراقي في تصريحاته عبر فضائية "القاهرة والناس": "فريق نواذيو أحرز هدفين من أخطاء فردية، واستطعنا أن نعود للمباراة".

وأوضح: "لاعبو المصري يمتلكون الروح العالية والقتالية داخل الملعب وهو ما جعلنا نصر على تحقيق الفوز"

وأضاف: "نأخذ التعليمات من المدرب إيهاب جلال وننفذها على أرض الملعب، ودرسنا نواذيبو جيدا، والمباراة كانت صعبة ".

واختتم: "شخصية المصري ظهرت ونجحنا في إحراز هدف الفوز، وسنتحرك إلى المطار مباشرة".


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