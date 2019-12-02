ارتفاع مبيعات عطلة الجمعة السوداء مع تزايد الوظائف وارتفاع الأجور

رفع الأمريكيون إنفاقهم خلال فترة عطلة الجمعة السوداء التي استمرت أربعة أيام، حيث رفعوا المبيعات بنسبة 5.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 68.9 مليار دولار، وفقا لشركة "كستمر جروث بارتنرز" للاستشارات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كريج جونسون رئيس شركة الاستشارات التي تتابع الإنفاق خلال العطلة منذ عام 2005 قوله إن شركات والمارت وأمازون وكوستكو هولسيل وتارجت قادت النمو "الممتاز" خلال عطلة الجمعة السوداء.

وأوضح جونسون في بيان "بعد بداية موسمية بطيئة في نوفمبر، ارتفعت مبيعات التجزئة منذ ذلك الحين وحققت نموا كبيرا"، وأشار إلى أن النمو تحقق بالرغم من الضعف المستمر في المتاجر الكبيرة.

وقال جونسون إن المعاملات ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة بينما ارتفع متوسط قيمة كل عملية شراء بنسبة 2.1بالمئة. وأرجع هذه المكاسب إلى زيادة عدد الوظائف وارتفاع الأجور واستقرار أسعار الوقود وارتفاع أسواق المال هذا العام.

وأكد جونسون أن الحرب التجارية مع الصين كان لها تأثير محدود على المستهلكين باستثناء في قطاع الأجهزة، حيث اتخذت معظم متاجر التجزئة خطوات للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية.

وأضاف أن "النمو الضخم في دخل العائلات سيقدم تأثيرا إيجابيا على إنفاق المستهلكين حتى مع الرسوم القائمة أو مع فرض رسوم جديدة، وربما يقدم دفعة جيدة لنمو مبيعات متاجر التجزئة".