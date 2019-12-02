إصابة شخصين إثر قيام مسلحين بمهاجمة نقطة تفتيش في بوركينا فاسو قرب حدود كوت ديفوار

هاجم مسلحون مجهولون نقطة تفتيش تابعة للشرطة بجنوبى دولة بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع كوت ديفوار /ساحل العاج/ مما أسفر عن إصابة شخصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن راديو فرنسا الدولى القول إن الشخصين أصيبا عندما فتح المهاجمون النار على رجال الشرطة المتمركزين في نقطة التفتيش الواقعة في منطقة ينديري بجنوب غربى بوركينا فاسو ليل السبت / الأحد قبل فرارهم على دراجات نارية إلى منطقة الغابات.

وأوضحت بلومبرج أن المسلحين المتشددين الإسلاميين قاموا بتوسيع نطاق أنشطتهم من شمالى بوركينا فاسو إلى الأقاليم الواقعة شرق وجنوب غربى البلاد وصولا إلى حدود الدول المجاورة لها والتى سارعت إلى العمل للحيلولة دون وصول أعمال العنف إلى أراضيها.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطات كوت ديفوار أعلنت في أوائل العام الحالى أنها تعزز إجراءات الأمن على حدودها الشمالية مع بوركينا فاسو ومالى ، وتزيد من مساهمتها بالأفراد في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالى ليصل عدد جنود كوت ديفوار إلى 800 جندى بدلا من 150 جنديا.