السلطات الرقابية بجنوب أفريقيا تطالب أكبر شركتين للمحمول بخفض أسعار نقل البيانات

طالبت سلطات حماية المنافسة في جنوب أفريقيا أكبر شركتين للمحمول في البلاد بتعزيز الجهود لخفض أسعار نقل البيانات خلال الشهرين القادمين، حتى لا يتعرضان للمساءلة القانونية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تمبينكوسي بوناكيل، رئيس جهاز المنافسة في جنوب أفريقيا، قوله إن شركة فودافون ومجموعة "إم.تي.إن" للاتصالات يمكنهما خفض رسوم نقل البيانات بنسبة تتراوح بين 30 و50%.

وأضاف أن التعديلات في قيمة الرسوم لابد أن تكون "مستدامة وفورية".

وانخفض اسعار أسهم الشركتين، ومقرهما في جوهانسبرج، بمجرد نشر هذه النتائج حيث انخفض سعر سهم فودافون بنسبة 7.9%، وهو أكبر انخفاض للسهم منذ يناير الماضي، فيما سجل سهم "إم.تي.إن" أكبر انخفاض له منذ أكتوبر عام 2018.

وتناشد شركات الاتصالات الأصغر في جنوب أفريقيا السلطات الرقابية من أجل التصدي لهيمنة الشركتين الرئيسيتين في البلاد، فيما قوبل ارتفاع أسعار نقل البيانات باحتجاجات في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.