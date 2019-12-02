 نيكي يرتفع 0.41% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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نيكي يرتفع 0.41% في بداية التعامل بطوكيو

رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 4:34 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 4:34 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وصعد نيكي 0.41 في المئة إلى 23388.63 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 في المئة إلى 1705.99 نقطة.


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