عبدالفتاح البرهان: القوات المسلحة ملتزمة بحماية الثورة حتى تبلغ أهدافها

جدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، التزام القوات المسلحة بحماية الثورة حتى تبلغ أهدافها.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة الماضية عنه القول: "القوات المسلحة صنعت التغيير، وهي التي ستحميه وتوصل الشعب السوداني إلى مبتغاه، وبتاريخها الناصع لا يمكن أن تخذله أبدا، وستظل عصية على كل استهداف بعيدة عن المزايدة على كل مواقفها".

وأشار إلى "تضامن كل مكونات القوات النظامية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، عبر هذا التغيير الذي يهدف لبناء السودان دون تحيز أو تمييز".

وتعهد البرهان بتوفير كل احتياجات القوات المسلحة.

وعزل الجيش السوداني في أبريل الماضي الرئيس السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية.

وبدأت البلاد في أغسطس فترة انتقالية تستمر 39 شهرا يتقاسم فيها الجيش والحركة الاحتجاجية السلطة.