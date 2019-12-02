أستراليا: استجواب الصين لأحد مواطنينا غير مقبول

وصفت أستراليا معاملة الكاتب الأسترالي المحتجز في الصين للاشتباه في قيامه بالتجسس على أنه "غير مقبول"، وحثت السلطات في بكين على إطلاق سراحه مع تصاعد التوترات بين الدوليتين.

واعتقل يانج هنج جون، مواطن صيني الأصل يحمل الجنسية الأسترالية حاليا، في مدينة قوانجتشو جنوبي الصين في يناير الماضي بعد رحلة من نيويورك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين في بيان اليوم الاثنين إن "ظروف احتجاز يانج تشمل زيادة العزلة عن العالم الخارجي، مع فرض قيود على اتصالاته مع العائلة والأصدقاء، واستئناف الاستجواب اليومي، بما في ذلك الاستجواب أثناء تقييده بالأصفاد".

ويقول محاميه إنه يعتقد أن الاعتقال يتعلق بأنشطة يانج المؤيدة للديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية في بكين إن يانج /54 عاما/ كان يجري التحقيق معه بسبب "أنشطة إجرامية تعرض الأمن القومي للخطر". وكان يانج في السابق يعمل كمسؤول في الشؤون الخارجية في بكين، قبل أن يصبح مواطنا أستراليا وكاتبا، وفقا لما أوردته صحيفة أسترالية في وقت سابق هذا العام.