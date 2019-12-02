الصين تعلق زيارات سفن حربية أمريكية لهونج كونج

أعلنت وزارة الخارجية الصينية تعليق زيارات السفن الحربية الأمريكية لهونج كونج، وفرضت عقوبات على عدة منظمات أمريكية غير حكومية، وذلك ردا على إصدار الإدارة الأمريكية تشريعا يدعم متظاهري هونج كونج.

وقالت بكين إن المنظمات الأمريكية غير الحكومية قامت بتحريض المتظاهرين على " المشاركة في ارتكاب جرائم عنف شديدة"، وشجعت النزعة الإنفصالية، وذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم الخارجية الصينية.

وأضاف المتحدث: "الصين تطالب الولايات المتحدة بتصحيح أخطائها، والتوقف عن أي أقوال أو أفعال، تمثل تدخلا في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين"، موضحا أن بكين ستتخذ مزيدا من الإجراءات" وفقا لتطورات الوضع".