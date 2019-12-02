فرنسا تودع 13 جنديا قتلوا في تحطم مروحيتين بمالي

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أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إن الشعب الفرنسي سيكرم، اليوم الاثنين، ذكرى الجنود الـ13 الذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتين في مالي قبل أسبوع خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

وستُقام مراسم تذكارية كبيرة في الساعة 3 مساءً بمجمع ليزانفاليد التذكاري، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا.

ويمكن للشعب الفرنسي أيضًا أن يشارك في تكريم الجنود صباح الاثنين عند جسر بونت أليكساندر الثالث، ليس بعيدًا عن كنيسة ليزانفاليد.

وقتل الجنود عندما اصطدمت مروحيتان خلال عملية لمكافحة الإرهاب ضد متطرفين إسلاميين.

ولدى فرنسا حوالي 4500 جندي منتشرين في مالي والنيجر وتشاد لمحاربة المتطرفين الإسلاميين في منطقة الساحل.

وهناك أيضًا 1100 جندي من الجيش الألماني متمركزين في المنطقة كجزء من مهمة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.