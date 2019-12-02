 فرنسا تودع 13 جنديا قتلوا في تحطم مروحيتين بمالي - بوابة الشروق
الإثنين 2 ديسمبر 2019 11:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

فرنسا تودع 13 جنديا قتلوا في تحطم مروحيتين بمالي

باريس - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 11:03 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 11:03 ص

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إن الشعب الفرنسي سيكرم، اليوم الاثنين، ذكرى الجنود الـ13 الذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتين في مالي قبل أسبوع خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

وستُقام مراسم تذكارية كبيرة في الساعة 3 مساءً بمجمع ليزانفاليد التذكاري، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا.

ويمكن للشعب الفرنسي أيضًا أن يشارك في تكريم الجنود صباح الاثنين عند جسر بونت أليكساندر الثالث، ليس بعيدًا عن كنيسة ليزانفاليد.

وقتل الجنود عندما اصطدمت مروحيتان خلال عملية لمكافحة الإرهاب ضد متطرفين إسلاميين.

ولدى فرنسا حوالي 4500 جندي منتشرين في مالي والنيجر وتشاد لمحاربة المتطرفين الإسلاميين في منطقة الساحل.

وهناك أيضًا 1100 جندي من الجيش الألماني متمركزين في المنطقة كجزء من مهمة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك