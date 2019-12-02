المرشح الرئاسي الجزائري تبون يتعهد بتطوير قطاع الزراعة واقتصاد المعرفة

تعهد المرشح الرئاسي الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الاثنين، بدعم وتطوير قطاع الزراعة واقتصاد المعرفة بهدف التخلص من التبعية للمحروقات والقضاء على البطالة.

وقال تبون، في تجمع انتخابي ، إن برنامجه يعمل على تعزيز اقتصاد المعرفة بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحث وكذلك تطوير قطاع الفلاحة خاصة شعبة الحبوب بولاية سطيف بهدف التخلص من التبعية الاقتصادية للمحروقات وكذلك خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أنه سينشئ بنكاً يتولى دعم المشاريع الاقتصادية لمؤسسات الشباب مع إعطاء فرصة أخرى للشباب الذين فشلت مشاريعهم الممولة بمختلف الصيغ التي تضمنها الدولة في إطار التشغيل .. كاشفا أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية "سيحول مدينة العلمة إلى مدينة تجارية".

وأكد تبون أنه ليس ضد رجال الأعمال المخلصين الذين يسهمون في خلق الثروة وفرص العمل لكنه ضد رجال الأعمال الفاسدين ومهربي المال إلى الخارج.

وأشاد بالدور الذي تقوم به العدالة في مكافحة الفساد وتعهد في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بدعم استقلاليتها، مؤكدا ضرورة تمسك الشعب الجزائري بوحدته الوطنية..وداعيا إلى ضرورة التصويت بقوة يوم 12 ديسمبر الجاري بهدف الحفاظ على استقرار البلاد.