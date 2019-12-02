عبد العال يصل جوبا لبحث العلاقات المصرية مع جنوب السودان

وصل صباح اليوم الاثنين الموافق، علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له، في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان.

ووفق بيان لمكتب الصحافة بالمجلس، كان في استقبال الوفد المصري، بمطار جوبا السيد تيموثي توت النائب الأول لرئيس البرلمان والقائم بأعمال رئيس البرلمان وعدد من قيادات البرلمان في جنوب السودان، والسفير المصري محمد قدح، وطاقم السفارة المصرية في جنوب السودان.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عددا من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين في جمهورية جنوب السودان في مقدمتهم الرئيس سلفا كير، كما سيلتقي عبد العال والوفد المرافق مع عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية تبدأ بلقاء وزير الزراعة والأمن الغذائي، يعقبها مقابلة مع رئيسي البرلمان بالإنابة لبحث العلاقات البرلمانية المشتركة.

وتعد هذه الزيارة بمثابة جسراً شعبياً مصرياً لدعم شعب جنوب السودان الشقيق، وتعبيراً عن النسيج المتماسك والعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين والضاربة في جذور التاريخ، على حد قول البيان نفسه.