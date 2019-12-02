محكمة: تمديد احتجاز المشتبه به في الهجوم على مسجد بالنرويج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت محكمة نرويجية اليوم الاثنين أن الرجل النرويجي المتهم بإطلاق النار على مسجد بالقرب من أوسلو في أغسطس الماضي سيظل محتجزا على ذمة المحاكمة لمدة خمسة أسابيع أخرى.

ومثلما هو الحال في جلسات استماع سابقة، أدى فيليب مانسهاوس /22 عاما/ التحية النازية عندما دخل قاعة محكمة أوسلو الجزئية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام النرويجية.

يذكر أن مانسهاوس متهم بالإرهاب وقتل أخته غير الشقيقة في العاشر من أغسطس الماضي.

استمرت جلسة استماع اليوم الاثنين نحو عشر دقائق.

ورغم أن مانسهاوس أقر بأفعاله التي ارتكبها ، إلا أنه لم يعترف بذنبه وطلب الإفراج عنه.

وقالت الشرطة إن تمديد احتجازه على ذمة القضية ضروري لمنع أي جرائم جديدة محتملة.

ولم يتعرض أحد لطلق ناري أو يصب بجروح خطيرة في مسجد مركز نور الإسلام في بايروم في العاشر من أغسطس الماضي فيما تغلب اثنان من رواد المسجد على مانسهاوس.

وخلصت الشرطة مؤخرا إلى أن مانسهاوس تصرف بمفرده.

يشار إلى أن مانسهاوس متهم أيضا بالقتل بعدما جرى العثور على جثة أخته /17 عاما/ التي تم تنبيها من الصين، في منزله في بايروم في نفس يوم الهجوم على المسجد.