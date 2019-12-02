«لاجارد»: البنك المركزي الأوروبي سيكون حاسما في استعادة استقرار الأسعار بمنطقة اليورو

صرحت كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن البنك سوف يكون "حاسما" في استعادة استقرار الأسعار بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في عهدها، مؤكدة أن الاستراتيجية المقبلة للبنك سوف تكون متفتحة العقل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لاجارد قولها إن "السياسة التكيفية للبنك كانت عنصرًا رئيسيًا لدفع الطلب المحلي أثناء فترة الانتعاش، وسوف يستمر هذا النهج".

وأضافت في تصريحات أمام البرلمان الأوروبي: "من السابق لآوانه الخوض في مناقشات بشأن نطاق واتجاه والمجال الزمني لرؤيتنا بدقة، حيث أن هذه المسألة لم يتم بعد دراستها بشكل دقيق بواسطة مجلس محافظي البنك".

واستطردت: "ولكن الشيء الذي يمكنني أن أؤكده أن مراجعة الاستراتيجية سوف يحكمها مبدئين، وهما التحليل الدقيق وانفتاح العقل".

وأوضحت أن عملية المراجعة سوف تحاول الوصول إلى فهم أفضل بشأن كيفية تأثير الاتجاهات ذات المدى الأطول على العناصر التي يستطيع البنك المركزي التحكم فيها.