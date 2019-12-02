في يوم السبت من كل أسبوع يخيم الهدوء على أغلب المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية كونه يوم عطلة دينية لدى الإسرائيليين، ويدعم القانون أن يكون يوما خاليا من أي أعمال، ولكن للمرة الأولي منذ أسبوع وفي تل أبيب نفسها يحقق العلمانيون حلمهم لتسير خطوط المواصلات بشكل منتظم طوال السبت كسائر الأيام.

وبحسب "أسوشييتد برس" فإن الخطوة الأخيرة خلال احتقان سياسى بعد إنتخابات فاشلة يزيد الخلاف بين اليمين واليسار إتقادا خاصة وتشغيل وسائل المواصلات يوم السبت يخالف ما عهدته الإدارة الإسرائيلية وقوانينها لـ7 عقود مضت.

ويقول "نيتسون هيرويتس"، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، "هذه حقا ثورا فنحن لم نكن نتحمل أن نعيش بمجتمع متطور لديه حاجات ضرورية، ومع هذا نستمر بإقحام التعاليم الدينية وقيودها فى القوانين".

يذكر أن اليهود المتدينين يعدون يوم السبت يوم راحة لا يشغلون فيه الأجهزة الإلكترونية ولا يقودون السيارات ويغلقون المحال التجارية.

ولكن طوال الأعوام الماضية كانت تل أبيب ذات طبيعة علمانية تجعلها في السبت مختلفة تماما عن المناطق المتدينة بالشواطئ المزدحمة والمقاهي الصاخبة، بينما تستمر بعض المتاجر بعملها المعتاد كباقي الأسبوع.

ولكن أمرا لم يكن لتغيره طبيعة اسرائيليي تل أبيب العلمانيين لأنها كانت بأمر حكومي وهى وسائل المواصلات إذ ظلت سنين ممنوعة من قبل الحكومة طوال يوم السبت، بينما تم تعديل القانون بالتسعينيات ليتم السماح بتسيير سيارات الإسعاف، وتسيير المواصلات بالمناطق ذات السكان العرب بينما يبقي الإسرائيليون غير قادرون على التنقل غير بسياراتهم الخاصة أو بحافلات الشواطئ قصيرة المسافات.

وفي التفافه علي قانون 1992 قامت إدارة تل أبيب بالسماح للحافلات بالتنقل أيام السبت ولكن دون أخذ أجرة من الزبائن إلا بعد الرجوع لوزارة النقل أولا وبالتالى لن يدفع أحد الأجرة.

ويقول "ميتال لاهافي"، القائم مقام مدير النقل بتل أبيب "اضطررنا للتحايل واللعب، لأن القوانين صارمة ولكن الحاجة لمثل ذلك القرار كانت أساسية للجميع".

وتشمل خطة بلدية تل أبيب التى دخلت حيز التنفيذ 6 خطوط حافلات بـ500 محطات مقسمة علي تل أبيب و3 مدن مجاورة.

وفي أول أيام تنفيذ المبادرة في مغيب شمس يوم الجمعة بدأت الحافلات بإطلاق أبواقها، بينما تراكض الركاب نحوها في موجة احتفالية بما يعتبره العلمانيين عطلة الحرية، بينما جلب الآباء أبناأهم للمشاركة وركب سياسيون مشهورون من التيار العلماني كنوع من الاحتفال.

ويقول أفجيل بيجلمان "كما احترم حرية الاخرين فعليهم احترام حريتى بالتنقل فى أى يوم".

واستخدم الخط الجديد يوم السبت نحو 10 آلاف شخص ما جعل الخطة تبدو ناجحة.

ويقول شوكي فريدمان، الخبير بالمؤسسة الديمقراطية الإسرائيلية، إن الخلاف والصدع السياسي هو ما يسر على بلدية تل أبيب اتخاذ تلك الخطوة الثورية، حيث إنه لا توجد حكومة مركزية تمنع ذلك والسيء أن الأمر يحدث خلسة بينما يجب أن يعترف به القانون لأنه حق مشروع.

يذكر أنه قبل حل البرلمان الإسرائيلى بسبب الخلافات كان حزب الليكود المحافظ وحزبين آخرين هم المسيطرون والرافضون لأي وسائل مواصلات في أيام السبت ما يثير مخاوف العلمانيين إذا عادت تلك الأحزاب للسلطة أن تمنع استمرار المبادرة الجديدة حيث لا يصدر تشريع إلا بموافقة أغلبية البرلمان.

ورغم أن اليمينيين لا يشكلون أكثر من 10% من المجتمع الإسرائيلى إلا أن أحزابه الأكثر قدرة علي تشكيل تحالفات وصناعة الملوك لإدارة اللعبة السياسية وامتلاك نفوذ برلماني كبير.

جدير بالذكر أنه ليس الخلاف العميق الأول بين اليمينيين والعلمانيين، حيث سبقه مشكلة تجنيد رجال الدين اليهود في الجيش والسماح بفتح المحال التجارية أيام السبت.

ويقول "روي شوارتس"، رئيس جماعة "نوا تانوا"، المأيد لتسيير مواصلات أيام السبت "إنها نقطة اللا عودة وستتبع العديد من المدن العلمانية خطوات تل أبيب فقد غادر القطار المحطة ولن يقف".