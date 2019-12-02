الحكومة الليبية المؤقتة تنفي تصريحات منسوبة لـ«لحويج» حول التطبيع مع إسرائيل



نفت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، التي تتخذ من طبرق مقرا لها، التقارير التي تحدثت عن رغبتها فى إقامة علاقات مع إسرائيل.

وقالت الوزارة، في بيان، أمس الأحد، إنها اطلعت على التقرير الذي تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بخصوص إجراء مقابلة صحفية مع وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، والذي جاء فيه أنه يأمل في إقامة علاقات مع إسرائيل.

ونفت الوزارة "جملة وتفصيلا" هذا التصريح، معتبرة إياه "محاولة يائسة من حكومة الوفاق غير الدستورية والمليشيات المتطرفة الداعمة لها لتأليب الرأي العام على ما تحققه الحكومة الليبية المؤقتة من خطوات إيجابية وداعمة لخيارات الشعب الليبي، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واتهمت الوزارة حكومة الوفاق، التي يقودها فايز السراج، بـ"محاولة إدخال دول حوض المتوسط في صراع إقليمي، لطالما حافظت ليبيا على استقراره".

وأكدت الوزارة في بيانها أنه "لا مجال للمتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ليبيا لن تتخلى عن مبادئها في دعم القضية الفلسطينية وحقهم المشروع في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ورفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية".

وتداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وقنوات تلفزيونية تابعة لحكومة الوفاق تصريحات نسبت للحويج، في حديث لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، تتحدث عن أمله بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل إذا تم حل المشكلة الفلسطينية"، على حد قولها.