مافريكس ينهي سلسلة انتصارات ليكرز في دوري السلة الأمريكي

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سجل لوكا دونتشيتش 27 نقطة وقدم عشر تمريرات حاسمة لزملائه واستحوذ على تسع كرات مرتدة لينهي دالاس مافريكس سلسلة انتصارات مستضيفه لوس انجليس ليكرز التي دامت عشر مباريات بالفوز عليه 114-100 ليل الأحد في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل دونتشيتش 21 من نقاطه في الشوط الثاني ليحقق مافريكس انتصاره السابع في ثماني مباريات.

وأحرز كواي ليونارد 34 نقطة ليفوز لوس أنجليس كليبرز 150-125 على واشنطن ويزاردز. وتفوق كليبرز على ويزاردز في لوس انجليس للمرة 12 على التوالي.

وسجل بول جورج 31 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ليحقق لوس أنجليس الانتصار الثامن في آخر تسع مباريات.

وفاز ميامي هيت 109-106 على مستضيفه بروكلين نتس.

وقاد جوران دراجيتش قائمة المسجلين في هيت برصيد 24 نقطة وأضاف جيمي باتلر 20 نقطة بينما سجل زميله بام أدبايو 17 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة.

وسجل بوسطن سيلتيكس 12 نقطة دون أي رد من منافسه في أواخر الربع الرابع ليحقق الانتصار الثالث في أربع مباريات وينزل بمستضيفه نيويورك نيكس الهزيمة السادسة على التوالي بالفوز عليه 113-104.

وسجل ديلون بروكس 26 نقطة لينهي ممفيس جريزليز سلسلة من ست هزائم بالفوز على مينيسوتا تيمبروولفز 115-107.

وأحرز كريستيان وود 28 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة ليفوز ديترويت بيستونز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 132-98 ويحقق أكبر فارق من النقاط مع منافس هذا الموسم.

وسجل كريس بول سبع نقاط خلال فترة مهمة في الربع الرابع ليفوز أوكلاهوما سيتي ثاندر 107-104 على مستضيفه نيو أورليانز بليكانز.

وسجل باسكال سياكام 35 نقطة ليسحق تورونتو رابتور حامل اللقب ضيفه يوتا جاز 130-110.