منظمة أوبك تنعي الاقتصادي العراقي الرائد الدكتور فاضل الجلبي

نعت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، رحيل الاقتصادي العراقي وأمين عام أوبك الأسبق بالنيابة الدكتور فاضل الجلبي الذي توفي أمس في لندن عن عمر ناهز 92 عاما.

وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك -في بيان اليوم الإثنين- إن المنظمة تنعي الاقتصادي الكبير،

وتلقت خبر وفاته بحزن عميق وتتقدم بخالص العزاء إلى أسرته.

وأضاف باركيندو: "فقدنا عزيزًا في عائلة أوبك... أفكارنا وصلواتنا مع عائلته في هذا الوقت العصيب... ويجب أن نتذكر حياة الدكتور الجلبي العظيمة وعمله وإنجازاته.. لقد أعطى الكثير لأوبك ولصناعة النفط بوصفه دبلوماسيا بارعا وخبيرا دوليا مشهورا ولديه معرفة موسوعية مقدرة في جميع أنحاء العالم".

وأشار باركيندو إلى أن الدكتور الجلبي خدم أوبك بامتياز كبير لمدة عقد من الزمن نائباً للأمين العام للمنظمة في الفترة بين عامي 1978 إلى 1989 ومن ثم الأمين العام بالنيابة بين عامي 1983 إلى 1988.

واتسمت إدارته بالتفاني والحكمة والمهارة الفائقة.