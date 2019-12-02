محافظ بورسعيد يجتمع مع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة



عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة سير العملية التعليمية، بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ودكتور نبوي باهي مدير مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه الغضبان مديري الإدارات التعليمية، بتكثيف الاجتماعات الدورية التي تهدف للوقوف على آخر تطورات العملية التعليمية وبحث المشكلات وحلها في أسرع وقت، مشيرا إلى ضرورة التكامل والتعاون بين مديري الإدارات التعليمية ومدراء المدارس وأعضاء هيئة التدريس لإحداث التخطيط والتنظيم الذي يساهم في سير العملية التعليمية بالشكل الذي يخدم الطلاب ويوفر سبل الراحة لهم.

وعلى جانب آخر، أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري لجميع المدارس بنطاق المحافظة بما يوفر بيئة تعليمية خصبة للطالب، مشددا على المتابعة المستمرة لانتظام الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، لافتا إلى استمرار الجهود في مختلف الاتجاهات والتي تساهم في إثراء العملية التعليمية، وتكوين نماذج طلابية مشرفة قادرة على قيادة المستقبل.