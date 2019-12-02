 هيئة فلسطينية: استئناف مسيرات العودة بغزة الجمعة المقبلة بعد توقف 3 أسابيع - بوابة الشروق
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هيئة فلسطينية: استئناف مسيرات العودة بغزة الجمعة المقبلة بعد توقف 3 أسابيع

علم فلسطين
علم فلسطين
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 12:59 م | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 12:59 م

أعلنت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار استئناف المسيرات على حدود غزة يوم الجمعة، المقبل بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

ودعت الهيئة - في اختتام اجتماعها الدوري بمكتب الجبهة الشعبية - جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة والواسعة في الجمعة القادمة، جمعة "المسيرة مستمرة"، كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات إلى تفويت الفرصة على العدو، محذرة الاحتلال الإسرائيلي من أية محاولات لاستهداف المسيرة.

وجددت الهيئة تأكيدها استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال.

وكانت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار قد أعلنت توقف المسيرات لثلاث أسابيع في ظل ما أسمته تفويت الفرصة على الاحتلال لقتل المشاركين في المسيرات.


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