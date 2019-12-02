نائب وزير الخارجية الكويتي: مؤشرات للتهدئة حول الملف النووي الإيراني

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن هناك مؤشرات للتهدئة حول الملف الايراني بعد الأشهر الماضية التي شهدت تصعيدا كبيرا وإن جهود العمانيين مقدرة في هذا الشأن.

وحول القمة الخليجية، قال الجار الله إن الكويت "تنظر للقمة الخليجية المرتقبة بكثير من التفاؤل والأمل في أن تحقق ما يتطلع اليه ابناء الخليج من امن واستقرار وتطور في مسيرة مجلس التعاون" معربا عن امله في أن تكون قمة الرياض "هي طريق لعودة القمم الخليجية كما كانت".

وأضاف الجارالله في تصريح للصحفيين عقب مشاركته حفل سفارة رومانيا بعيدها الوطني اليوم الأحد أن الامور تسير في اتجاهها الصحيح لافتا إلى ان هناك مؤشرات ايجابية لطي صفحة الخلاف بين الأشقاء.

وأكد أن اجتماع أبناء الخليج العربي في بطولة (خليجي24) في الدوحة بالإضافة الى تحديد موعد للقمة وللاجتماع الوزاري "هو حتما مؤشر إيجابي ".