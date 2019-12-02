تفشي الحصبة في «ساموا» يودي بحياة 53 شخصا

أعلنت حكومة "ساموا" إن 53 شخصا، على الأقل، معظمهم أطفال، وافتهم المنية في تلك الدولة الجزيرة بالمحيط الهادئ بسبب تفشي مرض الحصبة منذ الشهر الماضي رغم فرض حالة طوارئ.

وذكرت وزارة الصحة في ساموا أنه وفقا لآخر تحديث حتى صباح اليوم الاثنين، تم الإبلاغ عن 3 آلاف و728 حالة إصابة بالحصبة منذ تفشي المرض المعدي.

وارتفع عدد الوفيات اليوم الاثنين إلى 53 حالة وفاة، من 20 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها قبل أسبوع.

وقالت الحكومة إن خمس وفيات وقعت في الساعات الـ24 الماضية، وتم الإبلاغ عن 198 حالة إصابة جديدة بالمرض منذ يوم السبت الماضي.

يُذكر أنه، ومنذ منتصف نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وأغلقت مدارس وجامعة. ويُمنع أي شخص دون سن التاسعة عشر من حضور التجمعات العامة.

وذكر راديو نيوزيلندا أنه يُعتقد أن تفشي مرض الحصبة في المحيط الهادئ بدأ من نيوزيلندا، لكنه انتقل الآن إلى دول أخرى، بما في ذلك فيجي وتونجا.

وكانت ساموا الأكثر تعرضا للمرض بسبب انخفاض معدلات التطعيم، حيث بلغ معدل التطعيم ما بين 28 و40 بالمئة، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

ومنذ تفشي المرض، أنفقت الحكومة ملايين الدولارات على حملة تطعيم واسعة النطاق.

ومنذ 20 نوفمبر الماضي، تم بنجاح تطعيم أكثر من 58 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و60 عامًا، أي أكثر من ربع عدد السكان.

كما أعلنت ساموا إغلاق جميع المكاتب الحكومية، باستثناء إدارتي المياه والكهرباء، يومي الخميس والجمعة حتى يتمكن عمال القطاع العام من تقديم العون في حملة التطعيم.

وقال رئيس وزراء ساموا تويلايبا سايليلي ماليليجاوي في خطاب وجهه للمواطنين مساء اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، إن إغلاق المرافق الحكومية سيسمح للموظفين بالوصول إلى السكان المعرضين للخطر في إطار حملة التطعيم.

وحذرت شرطة ساموا المواطنين من مخالفة قرار حظر التجول خلال حالة الطوارئ، بعدما خالف البعض الأوامر وذهبوا بأطفالهم إلى أماكن تجمعات عامة، مثل قداسات الكنيسة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ساموا أوبزرفر".

وقال بابالي موناليزا تياي-كيتي، نائب مفوض شرطة ساموا، إن الشرطة قد تلجأ إلى القبض على أشخاص أو توجيه اتهامات لهم بمخالفة الأوامر.