الرئيس الكوري الجنوبي: دعم الآسيان مهم لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية

صرح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الاثنين، بأن دعم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ينطوي على أهمية كبيرة لعملية إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال مون - في اجتماع عقده مع كبار مستشاريه ، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إنه تم بحث برنامج خاص بقضية شبه الجزيرة الكورية ضمن فعاليات القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية والآسيان، موضحا أنها المرة الأولى التي تناقش فيها كوريا الجنوبية ودول الآسيان هذه القضية في حوارات عُقدت بينهما خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأكد مون أن كل قادة دول الآسيان أبدوا تأييدهم لجهود الحكومة الكورية الجنوبية لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية.

كما أشار مون إلى أن القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية والآسيان والقمة بين كوريا الجنوبية ودول نهر الميكونج اللتين أقيمتا في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الماضي في مدينة بوسان، أسهمتا في تعزيز وتعميق العلاقات بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي: "أن التعاون مع الآسيان مهم للغاية في جهودنا المبذولة لتنويع الدبلوماسية والتجارة، وهي مهمتنا الوطنية."