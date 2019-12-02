الحكومة الفرنسية تجتمع قبل أيام من إضراب احتجاجى على خطط إصلاحات معاشات التقاعد

اجتمعت الحكومة الفرنسية، أمس الأحد، في جلسة استثنائية، قبل أيام من إضراب عام مخطط له احتجاجا على إصلاحات معاشات التقاعد المزمعة.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب قبل الاجتماع، إنه يتعين أن "يبحث الاجتماع في أساس الإصلاح ويجب أن ينظر في كيفية تحسينه".

وأضاف أن الاصلاحات واسعة النطاق مثار تشكيك واسع من قبل الشعب الفرنسي وهذه المخاوف مشروعة ويجب النظر فيها.

ويعد إصلاح نظام المعاشات أحد الإصلاحات الاجتماعية الرئيسية التي خطط لها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال فترة رئاسته التي تمتد حتى عام 2022.

ومن المقرر إدخال النظام الجديد عام 2025 وسينهي برامج التقاعد الخاصة بقطاعات محددة حاليا.

وسيتم تشجيع الموظفين على العمل لفترة أطول.