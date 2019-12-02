طبيب المنتخب الأولمبي: إصابات اللاعبين كانت عصبية وليست عضلية

أكد أيمن زين، طبيب منتخب مصر الأولمبي أن الإصابات التي تعرض لها لاعبو الفراعنة قبل وخلال بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة كانت عصبية وليست عضلية نتيجة الضغوط.

وكان منتخب مصر الأولمبي تحت القيادة الفنية لشوقي غريب قد فقد عددًا من اللاعبين على رأسهم طاهر محمد طاهر وناصر ماهر للإصابة.

وقال زين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "ناصر ماهر كان لديه رغبة قوية للحاق بباقي مباريات بطولة أفريقيا لكن الجهاز الفني كان يخشى تجدد إصابته".

وتحدث عن الفترة السابقة للمنتخب قائلاً: "واجهنا سوء حظ غير طبيعي في ولاية حسام البدري، صالح جمعة تعرض لإصابة قوية قبل أيام من بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد عام 2015".