ترامب ينتقد الديمقراطيين لمواصلة جلسات الاستماع بشأن تحقيقات بالتقصير بحقه

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين في مجلس النواب لمواصلتهم عقد جلسات استماع علنية بشأن التحقيقات بالتقصير بحقه.

وجاء انتقاد الرئيس ترامب أثناء استعداده لمغادرة واشنطن، متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تنطلق غدا الثلاثاء.

وقال ترامب: " إنها لوصمة عار على ما يفعلونه لبلدنا".

وأضاف ترامب أنه لن يرسل محامين لحضور جلسات التحقيق في الكونجرس، واصفا العملية بأنها "خدعة".

وفي سياق آخر، تعهد الرئيس ترامب بأنه سيناقش مسألة زيادة نفقات الدفاع خلال اجتماعه مع قادة الناتو، قائلا:"سيكون عليهم القيام بمزيد من تقاسم الأعباء" ، مبديا إصراره على أن الوضع الراهن "غير عادل" للولايات المتحدة.

وستعلن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء بدء المرحلة الثانية من تحقيقات بالتقصير بحق الرئيس، وهو نفس اليوم الذي من المقرر أن يختتم فيه الرئيس ترامب جولته إلى لندن بعقد مؤتمر صحفي.

ويتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الرئيس بإساءة استغلال منصبه من أجل الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات من شأنها أن تضر بخصمه الديمقراطي جو بايدن، المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

وستركز المرحلة الثانية من التحقيقات على الأساس القانوني لوضع بنود الاتهام.

وكانت المرحلة الأولى، التي أجرتها لجنة الاستخبارات، بمثابة مهمة لتقصي الحقائق، حيث تضمنت عقد جلسات استماع علنية أعرب فيها العديد من الشهود عن قلقهم بشأن علاقة البيت الأبيض بأوكرانيا وإمكانية الاستفادة من المساعدات العسكرية الأمريكية في مقابل الحصول على معلومات تضر بجو بايدن.