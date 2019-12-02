اليابان: بدء رفع حطام الوقود المنصهر بـ«فوكوشيما دايتشي» في 2021

أعلنت الحكومة في طوكيو، اليوم الاثنين، أن اليابان تعتزم في عام 2021 البدء في إزالة حطام الوقود النووي المنصهر من محطة "فوكوشيما دايتشي" المنكوبة.

وتعتبر إزالة الحطام أكبر تحد في أعمال التفكيك في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، والتي تديرها شركة طوكيو "إليكتريك باور".

وشهدت المحطة انصهارا في 3 من مفاعلاتها الستة جراء كارثة الزلزال والتسونامي المزدوجة في مارس 2011.

ولم يتمكن عشرات الآلاف من السكان حتى الآن من العودة إلى منازلهم بالقرب من مجمع المحطة النووية بسبب مخاوف من التلوث الإشعاعي بعد نحو 9 سنوات من وقوع الكارثة.

واقترحت خارطة الطريق الحكومية متوسطة وطويلة الأجل أن تبدأ أعمال إزالة الحطام في المفاعل رقم 2 بالمحطة.

ولا تزال الحكومة تخطط لاستكمال عملية تفكيك المحطة النووية في غضون 30 إلى 40 عاما بعد الكارثة النووية التي وقعت عام 2011، على الرغم من أن الخبراء يشككون في إمكانية إنجاز هذا العمل في غضون 40 عاما.