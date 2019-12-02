المضادات الأرضية السورية تتصدى لطائرات مسيرة من إدلب

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تصدت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري في محافظة حماة لطائرات مسيرة قادمة من محافظة ادلب مساء الأحد.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "تصدت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري لطائرات مسيرة قرب مطار حماة العسكري، وتم اسقاط المسيرات الثلاث التي تم رصدها لدى دخولها مناطق سيطرة الجيش السوري قادمة من محافظة ادلب".

ونفت المصادر سقوط قتلى وجرحى من جراء تلك المسيرات.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للمعارضة السورية قالت إن طائرات مسيرة استهدفت مطار حماة العسكري وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين عناصر المطار.

وقالت وكالة الانباء السورية "سانا" إن "المضادات الأرضية في الجيش العربي السوري تتصدى لطائرات مسيرة للإرهابيين في محيط مطار حماة".